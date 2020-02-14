İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
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Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerinden gelen son dakika haberine göre, Siyavuşpaşa'daki binanın 4 katlı olduğu öğrenildi.
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Binanın güçlendirme çalışmaları kapsamında daha önce boşaltıldığı belirtiliyor. Çökme nedeniyle binanın yanındaki bir diğer bina da zarar gördü.
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İstanbul Valiliği: Bahçelievler kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır.