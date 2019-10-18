Dikkat! Herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte prim şartı...
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Türkiye'deki milyonlarca çalışan, tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.İşte hersi yakından ilgilendiren soruların cevapları...
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Soru: Oğlum Mayıs ayından itibariyle işsizlik maaşı almakta. Askere gittiğinde işsizlik maaşı kesilir mi? Aysel RESULOĞLU
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Cevap: İşsizlik maaşı çalışma imkanı bulunan kişilere veriliyor. Askerdeyken bu imkan olmadığı için ödeme kesiliyor. Ancak döndükten sonra bir ay içinde müracaat ederse kalan maaşlarını almaya devam eder.
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Soru: 2017 yılından itibaren sağ omuzum için ödem, iltihap ve kemik iliği ödemi tedavisi görüyorum. Sonra sol omuzumda aynısı oldu. İstanbul Meslek Hastanesi sağ omuzum için 'Meslek hastalığı' dedi. Eylül ayında kontrol var, sonuç ne olur? Adem KARAKAŞ
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Cevap: Bu tür konularda sonucu doktorlar belirliyor. Onların vereceği raporlara göre SGK uygulama yapıyor, malülean emeklilik, iş göremezlik ödeneği gibi haklarınız olabilir
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Soru: Annem SSK emeklisi. Aynı zamanda rahmetli babam üzerinden dul maaşı alıyor. Rahmetli dedem üzerinden de yetim maaşı alabilir mi? Olcay FIRAT
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Cevap: 2008 sonrasında hem babadan hem de eşten maaş alma imkanı bulunmuyor. Ayrıca yetim maaşı almak için bir gelirin olmaması gerekiyor. O yüzden sadece babanızdan olan maaşı ve kendi emekli maaşını alabilir.
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Soru: 1977 doğumluyum. 2019'da sigortalı işe başladım. Çalışma hayatımdan önce 3 çocuğum oldu. Çalışma günüm dolmazsa, ödeme yapıp emekli olabiliyor muyum? Şule Afacan
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Cevap: maalesef doğum borçlanması sadece ve sigortadan sonraki çocuklar için yapılabiliyor. O yüzden çocuk borçlanması yapamazsınız. Ancak sigortadan önce bir staj sigortanız varsa bu da doğum borçlanması için geçerli oluyor. 7200 gün ve 58 yaş şartınız var. Ya da kısmi emeklilik için 4500 gün 25 yıl
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Soru: 20.01.1970 doğumluyum. 01.06.1987 yılında sigortalı oldum. 08.09.1995 yılında devlet memuru oldum. 21.07.1996-21.07.1997 tarihleri arasında yedek subay öğretmen olarak askerlik görevimi yaptım. Halen devlet memuruyum. Memuriyet öncesi 211 gün SSK primim var. Hizmet birleştirmesi yaparsam; emekli sandığından emekli ikramiyesi alabilir miyim? Remzi AS
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Cevap: Memuriyetten önceki sigorta primleri emekliliği öne çekmiyor ancak emekli ikramiyesine ve maaşına katkı yapıyor. Emeklilik tarihinize yaklaşınca hizmet birleştirmesi için müracaat edebilirsiniz
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Soru: Epilepsi hastasıyım, ailemizde genetik. Kardeşimin yüzde 40 engelli raporu var. Ama benim raporum 1.5 yıldır itiraz sürecinde. Sigorta başlangıcım 2008 yılı. Ama rahatsızlığım yüzünden hiç çalışamadım. İŞKUR sistemi engelli olarak görmediği için işe de giremiyorum. Malulen ya da başka bir kanunla emeklilik şansım var mıdır? Ayşegül TAŞDEMİR
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Cevap: Buna karar verecek olan doktorlar ve SGK oluyor. malülen emeklilik için en az yüzde 60 rapor ve 1800 gün prim isteniyor. SGK'ya müracaat ederek işlemleri başlatabilirsiniz.
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Soru: Yüzde 57 rapor aldım. Bununla emekli olabilir miyim? Aylık ne kadar bağlanır? Yaşar ERDOĞAN
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Cevap: Sadece rapor alarak emekli olunamıyor. Malülen emeklilik için en az yüzde 60 rapor ve SGK onayı, engelli emeklilik için ise yüzde 40 vergi indirimi ve SGK onayı gerekiyor.
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Soru: 18.01.1987 doğumluyum. 2020 prim gunum var. Kaç yaşında ve kaç prim gunu yapmam lazım? HALİL BİLİR
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Cevap: İşe giriş tarihinizi yazmamışsınız. Ancak eğer 1999 öncesi ise en az 3600 gün sonrası ise en az 4500 gün gerekiyor. Yaşınıza bakınca 1999 sonrası olduğu görülüyor. Buna göre en az 4500 gün ve 25 yıl gerekiyor. Yaş şartı da 60
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Soru: 26.06.1966 dogumluyum.2.1.1999 sigorta girisim.1989 yılından vergi mükellefliğim var.ayni yıl Bağkur kaydımı yaptırdım.ama hiç ödemedim ve Bağ-Kur kayıt numaramı kaybettim.bu borçlanma hakkımı ödeyebilir miyim? Prim doldurmak için. O yıldan yararlanmak için. İBRAHİM EREN
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Cevap: Bağkur kaydınız varsa prim ödemeseniz de o günleri ihya etme şansınız bulunuyor. Bağkura tabi iş yaptığınız dömen primleri ve günleri silinmiştir. SGK'ya müracaat ederek bu günleri ihya edebilir bugünkü rakamlarla ödeme yapıp emeklilikte kullanabilirsiniz.
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Soru: 1997 de askerlik muayenemi oldum ve askerlikten muaf sayıldım ancak devlet hastanesinden rapor almak istediğimde engellilik raporu alamadım. ilk işe giriş tarihim 2000 yılı kasım ayında Engelli erkekler askerlikten muaf olanlar askerlik borçlanması yapabilirler mi? Bilgi verebilir misiniz? (İSMİ SAKLI)
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Cevap: Askerlik borçlanması askerlik yapılan ve çalışma hayatından ayrı kalınan süreler için yapılabiliyor. Dolayısıyla askerlik yapmadan borçlanma yapamazsınız.