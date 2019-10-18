Dikkat! Herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte prim şartı...

Cevap: maalesef doğum borçlanması sadece ve sigortadan sonraki çocuklar için yapılabiliyor. O yüzden çocuk borçlanması yapamazsınız. Ancak sigortadan önce bir staj sigortanız varsa bu da doğum borçlanması için geçerli oluyor. 7200 gün ve 58 yaş şartınız var. Ya da kısmi emeklilik için 4500 gün 25 yıl