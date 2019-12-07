İŞKUR'dan işsize 20 bin TL!

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar oluyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yıl rakamlar bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında uygulanıyor. Parayı almak için İŞKUR'a başvurmak gerekiyor.