İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi

Yani kızlara" sorusuna "Yani kızlara diyerek açıkladığın için çok teşekkür ederim. Ben de sağlama yapmış oldum. Bugüne kadar olmadı" dedi. Bu konu hakkında gelen "Sanki sizde kızlara ilgi duyuyor algısı var biraz gibi ama"