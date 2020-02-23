İran sınırındaki deprem sonrası Van Valiliği'nden açıklama
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AFAD'ın bildirdiğine göre, İran'ın Khoy kentinde saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre Van'ın Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınırda yer alan İran'ın Khoy şehrinde, yerin 5,22 kilometre derinliğinde, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
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Deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü.
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BAŞKALE'DE BAZI EVLER YIKILDI
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Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.
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VAN'DA ÖĞRENCİLER KORKTU
Deprem sırasında Van'da dershane öğrencileri, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı.
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Büyük panik yaşayan öğrenciler, cep telefonları ile ailelerini arayarak iyi olduklarını söyledi. Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, daha sonra dershaneye girdi.