İran sınırındaki deprem sonrası Van Valiliği'nden açıklama

AFAD'ın bildirdiğine göre, İran'ın Khoy kentinde saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre Van'ın Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.