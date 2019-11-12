Irak'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
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Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinin merkezi En-Nasıriyye kentinde güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan arbedede 2 kişi daha yaşamını yitirdi.
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Zikar Sağlık İdaresi'ndeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaşanan arbedede 2 gösterici ölürken, 18'i yaralandı.
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Öte yandan, Zikar polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup gösterici, İçişleri Bakanlığı'na ait Nasıriyye kentindeki bir mühimmat deposunu ateşe verdi. Depodaki bazı mühimmatın infilak ettiği belirtildi.
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Dün de Zikar'da güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sırasında 4 kişi ölmüş, 90 kişi de yaralanmıştı.
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Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca daha önce yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden gösterilerde, hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 301'e, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edilmişti.
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Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.