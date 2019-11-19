İngiliz ajanın eşi emanetleri almadı!

Le Mesurier’in hayatını kaybettiği gün üzerinde olan yüzüğü, saati ve bir miktar parası polisler tarafından emanete alındı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Emma Winberg’i arayan polis ekipleri, karakol emanetindeki eşyaları teslim edebileceklerini söyledi. Ancak Emma Winberg ‘can güvenliğini’ gerekçe göstererek bir haftadır karakola gidip eşyaları teslim almadı.