Hesap yapılınca ortaya çıktı! EYT'nin Türkiye'ye yıllık maliyeti en az 100 milyar TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cumartesi günü emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında yapılan "seçim kaybetsek de yapmayacağız" çıkışının haklılığı hesap yapılınca bir kez daha ortaya çıktı. Erken emekliliğin Türkiye'ye faturasının yıllık en az 100 milyar TL olduğu belirtildi.