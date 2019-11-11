Hayati diyet

ABD’li Matthew Houser, 3 yıl önce 363 kiloya ulaşınca hastaneye kaldırıldı. Doktorların 6 ay ömür biçtiği genç, sıkı bir diyet ve sporla 90 kiloya düşerek sağlığına kavuştu.
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FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILDI
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Virginia eyaletinde yaşayan Matthew Houser’ın hikayesi, obeziteyle mücadele edenlere umut olacak nitelikte. Bristol kasabası sakinlerinden Houser, 3 yıl önce 365 kilograma kadar ulaştı.
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Ağır bir obezite hastası olan genç adam, bir gün fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.
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Yapılan tetkiklerden sonra doktorların 6 aylık ömrünün kaldığını söylemesi üzerine Houser, sağlığına kavuşmak için harekete geçti.
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'HAREKET EDEMEZ HALDEYDİM'
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Yaklaşık 3 yıl boyunca her yediğine dikkat eden, doktor kontrolünde sıkı bir diyete giren ve her gün en az 2 saat düzenli spor yapan genç adam, tam 273 kilogram zayıfladı.
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Şimdi 90 kilo olan ve sağlığına kavuşan Houser, “Çok zorluk yaşadım. Günlük ihtiyaçlarımı karşılamayı bırakın, hareket edemez hale gelmiştim. Ama spor ve disiplin sayesinde zayıflayıp sağlığıma kavuştum.
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Yaşadığım psikolojik sorunlarımın da üstesinden gelmeyi başardım” dedi.