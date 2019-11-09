Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları
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Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin ardından düzenlenen anma törenleri sırasında çekilen özel fotoğrafların yer aldığı albüm paylaşıldı.
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Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla paylaşılan Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar arasında, vefatı öncesinde ve ebediyete intikali sonrasında düzenlenen anma törenlerinde çekilen kareler yer aldı.
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Albümde, Atatürk'ün Balkan Antantı Konseyi üyeleri ile 27 Şubat 1938'de Ankara'da, Yugoslavya Savunma Bakanı Orgeneral Lujibomir Mariç ile 19 Mayıs 1938'de Ankara'da, 21 Mayıs 1938'de Mersin'de, 27 Mayıs 1938'de Haydarpaşa'da ve 1 Haziran 1938'de Savarona yatında çekilen fotoğraflarının yanı sıra vefatının ardından naaşının Sarayburnu’ndan Zafer muhribine nakledilmesi, naaşı taşıyan özel trenin Ankara’da karşılanması, naaşının Etnoğrafya Müzesindeki yerine taşınması, daha sonra ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e nakli sırasında çekilen fotoğraflar öne çıkıyor.
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Atatürk, 27 Şubat 1938'de Balkan Antantı Konseyi üyeleriyle birlikte Ankara'da bir toplantıda.
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Atatürk, 27 Şubat 1938'de Balkan Antantı Konseyi üyeleriyle birlikte Ankara'da bir toplantıda.
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Atatürk, 15 Mart 1938'de Ankara'da.
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Atatürk, 19 Mayıs 1938'de Yugoslavya Savunma Bakanı Orgenela Lujibomir Mariç ile Ankara'da.
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Atatürk, 21 Mayıs 1938'de Mersin'de.
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Atatürk, 27 Mayıs 1938 yılında İstanbul'da Haydarpaşa Garı'ndan ayrılırken.
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Atatürk, 1 Haziran 1938'de Savarona yatında dinlenirken.
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Atatürk'ün müdavim doktorları tarafından 10 Kasım 1938'de hazırlanan vefat raporu.
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Atatürk'ün cenazesi 16 Kasım 1938'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda yer alan büyük tören salonundaki katafalka yerleştirildi.
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Atatürk'ün cenazesi 16 Kasım 1938'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda yer alan büyük tören salonundaki katafalka yerleştirildi.
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Atatürk'e son görevini yapmak için 19 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayına gelen öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.
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Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndan düzenlenen törenle çıkarıldı.
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Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndan düzenlenen törenle çıkarıldı.
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Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndan düzenlenen törenle çıkarıldı.
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Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndan düzenlenen törenle çıkarıldı.
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Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndan düzenlenen törenle çıkarıldı.
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Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938'de İstanbul Sarayburnu'ndan Zafer muhribine nakledildi.
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Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938'de İstanbul Sarayburnu'ndan Zafer muhribine nakledildi.
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Atatürk'ün naaşını taşıyan özel tren 20 Kasım 1938'de Ankara'ya gelişinde vatandaşlar tarafından karşılandı.
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20 Kasım 1920'de Atatürk'ün naaşı özel trenle getirildiği Ankara Garı'nda askerlerin omuzlarında taşındı.
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Atatürk'ün naaşı 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi. Ankara'da düzenlenen korteje kız kardeşi Makbule Atadan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve devlet erkanı katıldı.
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Atatürk'ün naaşı 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirilerek TBMM önündeki katafalka yerleştirildi. Ordu erkânı TBMM'deki katafalkın önünde tazimlerini sundu.
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Atatürk'ün naaşı 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirilerek TBMM önündeki katafalka yerleştirildi.
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Atatürk'ün cenazesi 21 Kasım 1938'de düzenlenen törenle Etnoğrafya Müzesi'ne nakledildi.
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Atatürk'ün cenazesi 21 Kasım 1938'de düzenlenen törenle Etnoğrafya Müzesi'ne nakledildi. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Atatürk'ün naaşını Etnoğrafya Müzesindeki yerine yerleştirdi.
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Atatürk'ün cenazesi 21 Kasım 1938'de düzenlenen törenle Etnoğrafya Müzesi'ndeki yerine yerleştirildi.
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10 Kasım 1953'te Atatürk'ün naaşı Etnoğrafya Müzesinden düzenlenen törenle alınarak ebedî istirahatgâhı olan Anıtkabir'e getirildi.
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10 Kasım 1953'te Atatürk'ün naaşı Etnoğrafya Müzesinden düzenlenen törenle alınarak ebedî istirahatgâhı olan Anıtkabir'e getirildi. Atatürk'ün naaşı hitabet kürsüsünde iken.
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10 Kasım 1953'te Atatürk'ün naaşı Etnoğrafya Müzesinden düzenlenen törenle alınarak ebedî istirahatgâhı olan Anıtkabir'e getirildi. Atatürk'ün naaşı hitabet kürsüsünde iken.