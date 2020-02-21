'Filozof' Atakan Kayalar'dan Aleyna Tilki'ye olay yanıt!

Filozof Atakan olarak tanınan 10 yaşındaki Atakan Kayalar açıklamalarıyla Türkiye gündemine oturdu. Avcılar Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi. Atakan'ı popüler eden videoda 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylediği video oldu. Filozof Atakan'ın haberlerini gören 10 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki ise Atakan ile tanışmak istediğini ve onun kendisinin ruh eşi gibi olduğunu belirtti. Kayalar'ın, Aleyna'ya verdiği cevap ise herkesi şoke etti. İşte merak edenler için Atakan'ın Aleyna'ya verdiği o cevap.