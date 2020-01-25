Enkaz altında telefon bağlantısı yapılan Azize kurtarıldı

Bugün saat 10.30 sıralarında gerçekleştiği değerlendirlen ve kaydedilen görüntülerde kadın görevlinin, sık sık Azize'ye ismi ile seslenerek, "Sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin.