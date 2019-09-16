Göz yaşartan düğün... Beyaz gelinlik hayali gerçek oldu

Yaşar, "O kadar büyük bir sevinç ve gurur yaşadım ki bunu kelimelerle anlatamam. Tahmin edemezsiniz bu mutluluğu. 40 yıldır kızımı hiç yalnız bırakmadım. Doğduğundan beri birlikteyiz, ölene kadar da birlikte olacağız." diye konuştu.