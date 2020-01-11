Emekliye 700 TL promosyon müjdesi
Aralık enflasyonu açıklandıktan sonra emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşmişti.
En düşük emekli maaşları belli olduktan sonra bankalar da devreye girdi. Milyonlarca emekli ikinci promosyonu almaya hazır.
300-450 TL arası olan promosyonlar bazı bankalarda kampanyalar sayesinde 700 TL'ye kadar promosyon verebiliyor.
Milyonlarca emekli bu ay zamlı maaşlarına kavuşacak. Bankalar da emekli promosyonları için kampanyalara başladı.
700 TL'ye kadar çıkan promosyonları emekliler nasıl alacak? Bankaların şartları nelerdir? İşte emekli vatandaşlar için verilen promosyonlar ve detaylar...
Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonu ile ek gelir elde ediyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor..
Maaşını taşıyıp, ek ürünler kullanan emekliler için mevcut kampanyalara göre 700 liraya varan ödeme yapılıyor.
Emekli aylığı bağlananlar, bankaya "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" taahhüdü vererek promosyonu alabiliyor.
Promosyonun hayata geçtiği Mart 2017'de ödeme alan emekliler için ikinci promosyon dönemi de yaklaşıyor..
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, promosyonların düşük kaldığını belirterek, "Promosyonlarının gerçekçi bir kritere göre tespit edilmesini bekliyoruz" dedi..
Ocak zammı ile emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. Yüzde 6.5 zamlı emekli maaşları; SSK emeklileri için ayın 17'sinden, Bağ-Kur emeklileri için 24'ünden itibaren ödenecek.
Memur emeklileri de zam farkı var. 3 aylık fark alacaklara en az 416, 28 lira yatırılacak.