Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

Milyonlarca emekli için promosyon dönemi yaklaştı. SGK ile yapılan anlaşmaya göre; emekli maaş ödemesi için 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren emeklilere promosyon yatırılacak. Bankalar da emeklileri sistemlerine katmak için özel promosyon kampanyaları hazırladı. 2500 TL'ye kadar çıkan promosyon ücretleri sayesinde emekliler önemli bir ek gelir almaya hak kazanacak. Peki, emekli promosyon ücreti ne kadar? En yüksek emekli promosyon ödemesi hangi bankada? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte, tüm bankaların 2020 emekli promosyon ücretleri…