Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?
Milyonlarca emekli için promosyon dönemi yaklaştı. SGK ile yapılan anlaşmaya göre; emekli maaş ödemesi için 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren emeklilere promosyon yatırılacak. Bankalar da emeklileri sistemlerine katmak için özel promosyon kampanyaları hazırladı. 2500 TL'ye kadar çıkan promosyon ücretleri sayesinde emekliler önemli bir ek gelir almaya hak kazanacak. Peki, emekli promosyon ücreti ne kadar? En yüksek emekli promosyon ödemesi hangi bankada? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte, tüm bankaların 2020 emekli promosyon ücretleri…
Emekli promosyonları için gözler bankaların verdiği tekliflere çevrildi. Milyonlarca emekli vatandaş, emekli promosyon ödemeleri araştırma yapıyor. Emekli promosyon ücreti 2500 TL'ye kadar çıkıyor. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren ve gerekli şartları yerine getiren emekliler promosyon almaya hak kazanacak. Peki, emekli promosyon ücreti ne kadar? Emekli promosyon ücretleri ne zaman yatacak? Bankaların hazırladığı özel kampanyaları araştıran emekliler hangi banka ne kadar promosyon veriyor sorusuna yanıt arıyor. En yüksek emekli promosyon ücreti hangi bankada? İşte detaylar…
BAŞVURULAR ŞUBAT'TA BAŞLIYOR Emekli promosyon ödemeleri 2017 yılında ilk kez yapıldı. Ödemelerin üçüncü yılı bu yıl Mart ayında dolacak. Türkiye Bankalar Birliği ve SGK yeni protokol için Şubat ayında masaya oturacak. Emekliler görüşmeleri heyecanla bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, emeklileri temsilen masada olmak istediğini açıkladı.
BANKALAR DAYATMA YAPABİLİR, İZİN VERMEYİN A Haber ekranlarında promosyon ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri aktaran Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilere bazı dayatmalar yapıldığını söyledi. Emeklilerin acele etmemesini ve yeni teklifleri beklemesini söyleyen Erdem, "Promosyon teklifleri sırasında kart kullanımı, fatura ödeme talimatı istenebiliyor. Bunlara dikkat edin." dedi.
13 MİLYON EMEKLİYE 300 MİLYAR LİRA ÖDENDİ Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor. Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.
Bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2 bin 500TL'ye kadar nakit kazanma fırsatı yakalayabilecek. QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar.