Emekliye 2’li zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?
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Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. 5 aylık enflasyon % 5.71 çıkarken, emeklilerin Ocak artışına tek adım kaldı Uzmanlar, SSK ve Bağ-Kur'luların zammını % 6-6.5 seviyesinde bekliyor... Peki, emeklinin Ocak zammıyla birlikte maaşlar ne kadar olacak?
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Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı.
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Zam oranında 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu.
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Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Şimdi gözler Aralık enflasyonuna çevrildi.
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Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak tahminler var.
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2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12. Buna göre bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.
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Son dönemde gelen göstergeler ise yıllık enflasyonun yüzde 12'nin altında kalacağı yönünde...
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Bu durumda SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı yüzde 6.65'in altında olacak.