İşte yeni taban aylıklar! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

2019 yılında emeklinin zamlı maaşları ne kadar olacak? TÜİK'in verileriyle Temmuz zammını öğrenen emekliler, yeni maaşlarını almaya başladı. SSK emeklileri geçen hafta zamlarını maaşlarında görürken, Bağ-Kur emeklileri bu hafta yeni aylıklarına kavuşacak. En düşük Bağ- Kur emekli maaşı bin 675 liraya çıkacak. Peki Temmuz zammı ile birlikte 2019 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını ne zaman alacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...