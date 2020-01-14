Emeklinin zammı yatıyor! SSK, SGK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre maaşlar ne zaman yatacak?

Yaklaşık 12.8 milyon emekli için Ocak zam ayı oldu. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri bu hafta başlıyor. SSK emeklileri 17, Bağ-Kur'lular ise 24 Ocak'tan itibaren zamlı maaşlarını cebine koyacak. Peki emekliler maaşlarını ne zaman alacak? İşte tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı günleri listesi...