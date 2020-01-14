Emeklinin zammı yatıyor! SSK, SGK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre maaşlar ne zaman yatacak?
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Yaklaşık 12.8 milyon emekli için Ocak zam ayı oldu. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri bu hafta başlıyor. SSK emeklileri 17, Bağ-Kur'lular ise 24 Ocak'tan itibaren zamlı maaşlarını cebine koyacak. Peki emekliler maaşlarını ne zaman alacak? İşte tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı günleri listesi...
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Yaklaşık 12.8 milyon emekli için Ocak zam ayı oldu. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri bu hafta başlıyor. SSK emeklileri 17, Bağ-Kur'lular ise 24 Ocak'tan itibaren zamlı maaşlarını cebine koyacak. Peki emekliler maaşlarını ne zaman alacak? İşte tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı günleri listesi...
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Yaklaşık 12.8 milyon emekli için Ocak zam ayı oldu. Tüm emeklilerin maaşı değişti. 3 Ocak'ta zam oranlarının ortaya çıkmasının ardından, sıra ödemelere geldi. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri, bu hafta başlıyor.
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Sosyal Güvenlik Kurumu, zam oranlarına göre yeni maaşları hesapladı. Emekliler, 17 Ocak'tan itibaren zamlı paralarını alacak. Ödemeler ayın 28'inde tamamlanacak.
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AYLIKTA 76-382 TL ARTIŞ
İlk ödeme SSK emeklilerine olacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Ocak, Bağ- Kur emeklileri 24-28 Ocak tarihleri arasında yeni maaşlarını alacak. Maaşlarda yüzde 6.5 artışla 76,82 ile 382,67 lira arasında artış görülecek.
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Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 6.5 artırılmış halini ve maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.
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MEMURA ÖDEME YARIN
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Memurlar da zamlı maaşlarını bu hafta alıyor. Memur maaş katsayısının yüzde 5.49 artırılmasının ardından hesaplanan zamlı maaşlar yarın hesaplara yatırılacak. Ayrıca memurlara 14 günlük zam farkı da ödenecek.