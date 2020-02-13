Emeklileri sevindiren gelişme! Kesenin ağzı açıldı

Türkiye İş Bankası Türkiye İş Bankası, en az bir kez emekli aylığı ödemesi yapılmış olması ve 3 yıl süre ile emekli aylığını bankadan almayı taahhüt etmeleri kaydıyla emeklilere maaşlarıyla orantılı olarak 450 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Ödemeler, 3 yıllık süre için peşin olarak; 1.000 TL’den düşük aylıklar için 300 TL, 1.000 - 2.000 TL arası (2.000 TL hariç) aylıklar için 375 TL, 2.000 TL ve üzerinde aylıklar için 450 TL olarak yapılıyor.