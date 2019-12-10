Efsane oyuncu 103 yaşında

Hollywood'un altın çağlarına damgasını vuran ve "yaşayan efsane" olarak nitelendirilen Kirk Douglas, 103 yaşına girdi.
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9 Aralık 1916'da Amsterdam'da dünyaya gelen Kirk Douglas'ın yeni yaşını bütün ailesi bir araya gelerek kutladı. Çocukları, gelinleri,torunları, torunlarının çocukları ünlü oyuncunun altın sarısı ve siyah balonlarla süslenen evinde toplandı.
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Kendisi gibi sinema oyuncusu olan oğlu Michael Douglas, birlikte çekilen bir fotoğraflarını "Mutlu yıllar baba! Sen yaşayan bir efsanesin. Bütün hayatın boyunca tüm ailen sana kalplerindeki bütün sevgili gönderiyor" notuyla paylaştı.
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Michael Douglas'ın karısı Catherine Zeta Jones da yine sosyal medya sayfasında kayınpederiyle çekilen bir pozunu "Dizlerimde oturan bu adam 103 yaşında. Mutlu yıllar baba. Seni bütün kalbimle seviyorum" notu eşliğinde paylaştı.
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Michael Douglas'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cameron Douglas kutlamalar sırasında çekilen fotoğrafına "Mutlu yıllar büyükbaba! Sen dünyaya bir armağansın. Benim için yol gösteren bir ışık ve esin kaynağısın. Seni seviyorum" notuyla yer verdi.
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Kirk Douglas'ın 103'üncü doğum günü için, kariyerinde zirveye çıkmasını sağlayan Spartacus filmine gönderme yapan bir pasta hazırlandı.
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Kirk Douglas yeni yaşına tüm ailesiyle birlikte girdi. Çocukları ve torunları efsane oyuncuyu yalnız bırakmadı.