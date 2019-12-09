Ebru Yaşar: Kim Kardashian yokken ben vardım

Ebru Yaşar 5 yıl sonra ilk kez İstanbul’da konser verdi, Gece Life Nakkaştepe’de sahneye çıktı.
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Ebru Yaşar, Gece Life Nakkaştepe’de sahneye çıktı.
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Hayranlarının Amerikalı mağazin yıldızı Kim Kardashian’a benzettiği Ebru Yaşar, “Arkadaşlarım da öyle söylüyor. Çok sevilen ve güzel bir kadın. Ben de beğeniyorum. Ama ona benzemek gibi ne niyetim var, ne de bir çabam. O yokken, ben vardım” dedi.
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42 yaşındaki şarkıcı “Genç kalmanızın ve güzelliğinizi korumanızın sırrı ne?” sorusuna da şu yanıtı verdi:
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“İkizlerim Hasan Poyraz ve Ebrusu doğduktan sonra inanın daha gençleştim. Çünkü sürekli onların peşinden koşuyorum. Annelik bana çok yaradı. Ama eşime (Necat Gülseven) yaramadı. Hepimize yetişmek isterken, hızla yaşlanıyor.”