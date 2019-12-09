Ebru Yaşar: Kim Kardashian yokken ben vardım

Hayranlarının Amerikalı mağazin yıldızı Kim Kardashian’a benzettiği Ebru Yaşar, “Arkadaşlarım da öyle söylüyor. Çok sevilen ve güzel bir kadın. Ben de beğeniyorum. Ama ona benzemek gibi ne niyetim var, ne de bir çabam. O yokken, ben vardım” dedi.