Doğalgaz faturaları doğal mı? Fiyat yüksek fatura doğal

Doğalgaz kombi 3.400 Daire büyüklüğü ve ısınma şartlarına göre, beş ay boyunca 600 lira fatura gelen bir daire düşünelim. Bu dairenin beş aylık doğalgazı 3 bin lira. 2 ay 100’er lira, kalan beş ay için 40’ar liralık fatura ödendiğini düşündüğümüzde yıllık doğalgaz bedeli 3.400 lira olarak gerçekleşiyor. Mutfak ve banyoda da doğalgaz kullanıldığından, mazot ve kömür kullananların yılda harcadığı 24 adet tüp bedelini ödemiyor.