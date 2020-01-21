Büyük bir facia engellendi: Beşiktaş'ta kullanılan patlayıcılar ile aynı çıktı

Yapılan incelemede patlayıcıların türünün PETN olduğu saptandı. Çok güçlü bir patlayıcı olarak bilinen PETN'in Irak veya Suriye'den Türkiye'ye sokulduğu, daha sonra kırsal yollardan Diyarbakır'a getirilip depolandığı belirtildi.