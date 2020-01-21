Büyük bir facia engellendi: Beşiktaş'ta kullanılan patlayıcılar ile aynı çıktı
Diyarbakır'da istihbarat birimlerince uzun süren takibin ardından Bağlar, Kayapınar ve Çınar ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ bölgesinde 8-12 Aralık'ta düzenlenen 2 operasyonda terör örgütü PKK'nın sansasyonel eylemlerde kullanacağı 371 kilo 475 gram patlayıcı ile 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 7 tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
BEŞİKTAŞ'TA DA PETN KULLANILMIŞTI İstanbul'da 10 Aralık 2016'da Beşiktaş ile Bursaspor karşılaşması için Vodafone Park Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine yönelik 39'u polis, 47 kişinin şehit olduğu 2 bombalı saldırıda da 8 kilo PETN kullanıldığı belirlenmişti. Güvenlik güçleri, Beşiktaş'taki 2 bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıların, Karacadağ bölgesinden alıp, İstanbul'a götürenleri de belirlemişti.