Diyarbakır annelerinden anlamlı hareket!

HEP ONLAR BİZİM YANIMIZDA OLDU! ŞİMDİ DE BİZ ONLARIN YANINDAYIZ Depremden etkilenenlere çok üzüldüklerini, onlar için atkı ve bere örmeye başladıklarını kaydeden Ballı, "Onlar için atkı örüyorum. Elimizden bu geliyor. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Hep onlar bizim yanımızda oldu. Şimdi de biz onların yanındayız. Çok üzüldük, keşke yaşanmasıydı." dedi.