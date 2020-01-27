Diyarbakır annelerinden anlamlı hareket!
HEP ONLAR BİZİM YANIMIZDA OLDU! ŞİMDİ DE BİZ ONLARIN YANINDAYIZ Depremden etkilenenlere çok üzüldüklerini, onlar için atkı ve bere örmeye başladıklarını kaydeden Ballı, "Onlar için atkı örüyorum. Elimizden bu geliyor. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Hep onlar bizim yanımızda oldu. Şimdi de biz onların yanındayız. Çok üzüldük, keşke yaşanmasıydı." dedi.
Anne Songül Altıntaş da depremzedeler için atkı ördüklerini dile getirerek, "Onların evleri başlarına yıkıldı. Çok üzüldük. Allah kimseye yaşatmasın. Kurtulanlar için çok sevindik. Allah devletimizden de razı olsun. Depremzedelerin yanında. Devletimiz herkesin yardımına koşuyor." diye konuştu.
ELAZIĞ'DAKİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN ATKI ÖRÜYORUZ Annelerden Hatice Levent ise depremzedelerin üşümemesi için atkı ve bere ördüklerini anlatarak, "Türkiyemizin başı sağ olsun. Rabbim bundan sonra bir acı göstermesin. Elazığ'daki kardeşlerimiz için atkı örüyoruz. İnşallah yardımımız olur. Daha fazla yardım etmek isterdik ama elimizden bu geliyor." ifadelerini kullandı.