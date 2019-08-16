Depremden 20 yıl sonra

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 20 yıl geçti. Kocaeli, İstanbul, Düzce, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına neden olan depremde resmi verilere göre 17 bin 840 kişi hayatını kaybetti. On binlerce kişinin yaralandığı Marmara Depremi'nin ardından yıkılan kimi binaların yerine yeni yerleşim birimleri yapılırken, kimileri ise boş olarak günümüze kadar geldi. AA foto muhabirleri depremde hasar gören yerlerin 20 yıl sonraki hallerini havadan görüntüledi. Fotoğrafta Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Yemimahallenin eski ve yeni hali görülüyor.



Fotoğrafta Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Yemimahallenin eski ve yeni hali görülüyor.