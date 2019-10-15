Instagram hesabına yorum ve mesaj yağdı

Can Yaman ile 2 sezon boyunca ‘Erkenci Kuş’ dizisinde oynayan Demet Özdemir bilindiği gibi; yakında başlayacak ‘Evim’de başrolü İbrahim Çelikkol ile paylaşacak.
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Dizinin tanıtım fotoğrafını Instagram’da paylaşan Demet Özdemir’e rekor sayıda “Can ile müthiş bir elektriğiniz vardı, İbrahim ile olmamış”, “Can’a nasıl ihanet edersin”, “Yeniden Can ile çalışın” şeklinde yorum yağdı.
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Demet Özdemir “Güzel bir devirdi ve kapandı” diye konuştu.
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Can Yaman ise şunları söylemişti:
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“İddia ediyorum; ekranda Demet ile gelmiş-geçmiş en iyi çift biziz. Üstümüze yok.”