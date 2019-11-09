Defne Samyeli sosyal medyadan müjdeyi verdi
Defne Samyeli yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olduğu Cem Yılmaz'la olan ilişkisini ekim ayında sonlandırmıştı. Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müjdeyi verdi.
Samyeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Aralık ayında çıkacak bir projenin müjdesini verdi.
Prodüktör Samsun Demir ile çekilmiş fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sunan Defne Samyeli bu kareye; Aylardır sabırsızlanıyordum sizlerle paylaşmak için, ayrıntılar daha sonra” notunu düştü.
Defne Samyeli'nin bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.