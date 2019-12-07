Dağdan kopan devasa kaya evi deldi, içeri girdi

Tunceli’de bir köyde dağdan kopan devasa kaya parçası eve girdi, o anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşadı.
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Olay, dün akşam saatlerinde Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıbudak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Suat Doğan ve ailesinin yaşadığı prefabrik eve, dağdan kopan devasa kaya parçası düştü.
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Düşen kaya önce duvarı deldi ardından salonu aşarak anne Dilek ile 7 yaşında oğlunun bulunduğu odaya kadar girdi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.
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Öte yandan ilçe kaymakamlığı tarafından maddi zarara uğrayan aileye yardımcı olunacağı bildirildi.
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Olay esnasında oğluyla birlikte yemek yediklerini anlatan anne Dilek Doğan, “Ben oğlumla birlikte oturma odasında yemek yiyordum. Ses gelince o şokla çocuğumu alıp balkona çıktım. Daha sonra tekrar içeri girdim baktım taş içeri girmişti" dedi.
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Yaşadığı evin inşaatını imkansızlıklarla geçen yıl tamamladığını anımsatan baba Suat Doğan ise “Yapım sürecinde hem maddi hem de farklı şekillerde çok sıkıntılar yaşadım.
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Ailemle oturmak nasip olmadı. Çok şükür ki oğlum ve eşim sağ salim kurtulabildi. Şu an babamın yaşadığı eve sığındım. Sağ olsun İlçe Kaymakamı Harun Kazez destek veriyor.
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Yeniden ev kurmak çok çok zor. Allah düşmanımın başına bile getirmesin. Çok üzgünüm” diye konuştu.