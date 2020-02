Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı

Bu eserler arasından temsil kabiliyeti yüksek olan, sayıca da çok fazla eser var Türkiye'de. Her bir eseri, her bir dönemi, medeniyet coğrafyamızın her bir bölgesini yansıtabilecek eserleri seçmek gerekiyordu. 78 eser seçtik. Bu eserler 8'inci asırdan 20'nci asra kadar yaklaşık bin 200 yıllık bir dönemi içermektedir.