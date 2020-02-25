Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı: İlk kez 100'nün altında ölüm gerçekleşti

Son dakika haberi: Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi. Ülkede toplam Kovid-19 vakası 77 bin 658'e çıktı. Günler sonra ilk kez 100'ün altında ölüm gerçekleşti, 508 yeni vaka tespit edildi. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi de yabani hayvan ticaretini ve tüketimini tamamen yasaklandığını duyurmuştu.