Çeyrek altın rekor kırdı! 14 Şubat Kapalıçarşı 24 ayar gram altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Dün çeyrek aldın ilk kez 504 Lirayı görerek rekor kırmıştı. Ons altının 1.574,57 dolar yükselmesinin ardında iç piyasaya olan fiyat artışı gün içinde gram ve çeyrek altına yansıdı.