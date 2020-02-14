Çeyrek altın rekor kırdı! 14 Şubat Kapalıçarşı 24 ayar gram altın ne kadar oldu?
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Altın fiyatları haftanın son gününde hareketli güne başladı. Ons altın fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle iç piyasada çeyrek altın 501,31 liraya gram altın ise 306,39 liraya ulaştı. Peki altın fiyatlarında son durum ne?
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Kapalıçarşı altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Dün çeyrek aldın ilk kez 504 Lirayı görerek rekor kırmıştı. Ons altının 1.574,57 dolar yükselmesinin ardında iç piyasaya olan fiyat artışı gün içinde gram ve çeyrek altına yansıdı.
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Uluslar arası gelişmelerin etkisiyle yükselen fiyatlar çevresinde çeyrek altın fiyatı 501,55 liraya ulaşarak rekor kırdı.
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ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan 14 Şubat altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle: