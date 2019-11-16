Canan Karatay bardak bardak içti!

"EN KALİTELİ ZEYTİNYAĞI KİLİS'TEDİR"



Göreve başlamasının ardından bir yıl geçtiğini ve ilk geldiği dönemde kendisine "Dünyanın en eski zeytin ağaçları burada ve en kaliteli zeytinyağı Kilis'tedir." denildiğini aktaran Vali Soytürk, "Bunu bir yıldır yaşıyorum ve tadıyorum gerçekliği çok yüksek. Ama bizim bunu belgelememiz ve sertifikasını almamız lazım.