Bütün emeklilere 1.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşan milyonlarca emekli için ödemeler bitmedi. Önümüzdeki ayın başından itibaren bütün emeklilerin hesabına 1.000 TL'lik Kurban Bayramı ikramiyeleri yatırılacak. Peki, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilecek? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesine ne zaman kavuşacak? Yeni emekliler de Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek mi? İşte bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen bütün detaylar...