Bütün emeklilere 1.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
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Temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşan milyonlarca emekli için ödemeler bitmedi. Önümüzdeki ayın başından itibaren bütün emeklilerin hesabına 1.000 TL'lik Kurban Bayramı ikramiyeleri yatırılacak. Peki, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilecek? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesine ne zaman kavuşacak? Yeni emekliler de Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek mi? İşte bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen bütün detaylar...
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Temmuz ayında zamlı maaşlarını hesaplarında gören emekliler için ödemeler bitmedi.
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Önümüzdeki ayın başından itibaren her emeklinin hesabına 1000 liralık Kurban Bayramı ikramiyeleri de yatırılacak.
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Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta idrak edilecek.
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Arife günü 10 Ağustos cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.
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Bu tarihe kadar emekli olanlar da bin liralık ikramiyeden yararlanacak.
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Kesin tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.
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Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da ikramiyeden yararlanabiliyor.
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TEK DOSYADAN ÖDEME
Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek.
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Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında faydalanacak.
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Hem eş hem çocuk ikramiye alabilecek.
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Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak.
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Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.
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Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.
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SGK'dan aylık alanların bayram ikramiyesi alması için başvuru yapmaları gerekmiyor.
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Ödemeler doğrudan emekli aylıklarının yatırıldığı bankalara yapılacak.
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HACİZ KONULAMAYACAK
Mevcut sistemde emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor.
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Borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almayı sürdürüyor.
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Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak.
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Bayram ikramiyesine hiçbir şekilde haciz konulamayacak.
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SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLAR
İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek.
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Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye ödenecek.