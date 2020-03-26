Hastaneden uzaklaştı, polis harekete geçti: Terörist değilim, Ankara bebesiyim
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Denizli'de bir kişinin test sonucunu beklerken hastaneden kaçtığı ihbarı üzerine polis özel kıyafetler giyerek arama çalışması yaptı. Caddede yürürken bulunan ve ambulansla hastaneye götürülen kişi, "Terörist değilim, Ankara bebesiyim. Sıkıntı yok kardeşim" dedi.
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Alınan bilgiye göre, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Denizli Devlet Hastanesinde test sonucunu bekleyen Murat E'nin kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
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Ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle özel kıyafetler giyerek arama çalışması yaptığı sırada Murat E'yi Sırakapılar Mahallesi Örnek Caddesi'nde yürürken buldu.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişiyi ambulansa alarak hastaneye götürdü.
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Murat E. kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere "Ben terörist değilim, Ankara bebesiyim. Sıkıntı yok kardeşim" şeklinde cevap verdi.(AA)