Hastaneden uzaklaştı, polis harekete geçti: Terörist değilim, Ankara bebesiyim

Denizli'de bir kişinin test sonucunu beklerken hastaneden kaçtığı ihbarı üzerine polis özel kıyafetler giyerek arama çalışması yaptı. Caddede yürürken bulunan ve ambulansla hastaneye götürülen kişi, "Terörist değilim, Ankara bebesiyim. Sıkıntı yok kardeşim" dedi.