Bilim insanları, maymun ve domuzdan yeni bir canlı ürettiler

New Scientist'te yayınlanan makaleye göre IVF kullanılarak dişi bir domuza yerleştirilen 4.000 embriyodan yavrulatıldılar. Pekin'deki State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology'den bir ekip, maymun hücrelerini floresan protein üretmek için değiştirdiler. Floresan proteinler ise araştırmacıların, hücreleri ve o soydan gelen hücreleri takip etmesini sağlıyor.