Bilim insanları, maymun ve domuzdan yeni bir canlı ürettiler

Bilim insanları, bu değiştirilmiş hücreleri, döllenmeden beş gün sonra domuz embriyolarına enjekte etti. Bu sayede 10 adet domuz yavrusu doğdu ve ikisine kimera (chimera: İki ya da daha fazla farklı genotipte hücrenin ya da dokunun bulunduğu canlı) adı verildi.