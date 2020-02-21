Atakan Kayalar'dan "Uzaylılara inanıyor musun?" sorusuna bir garip cevap!

Okuduğu kitaplar, ilginç söylemleri ve yaptığı yorumlarla bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı isim olan Atakan Kayalar'a konuk olduğu son canlı yayında "Uzaylılara inanıyor musun?" sorusu yöneltildi. Bu soru karşısında bir süre duraksayan Atakan, "Evet, uzaylılara inanılmaz. Zaten vardır" ifadelerini kullandı.