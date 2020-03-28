Aslı Enver karantinadan paylaştı: Sana söz yine baharlar gelecek
Çin'den neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrısı yapan ünlüler, karantina günlüklerini paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak Aslı Enver, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Aslı Enver, Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı.
Karantina günlerini evde geçiren Enver, camdan çıkarak verdiği pozuna "Sana söz yine baharlar gelecek, söz..." notunu düştü.
Oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.