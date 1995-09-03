Arşivlerden çıkan fotoğraflarla 'Yaşar Büyükanıt'

Yüksek Askeri Şura Üyeleri Anıtkabir'i ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu ve Ata'nın mozalesine çelenk bıraktı. Ziyarette, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök de vardı.



1 Ağustos 2006