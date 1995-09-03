Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti.Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi görüyordu. 4 gün önce eşini kaybeden Büyükanıt hayata gözlerini yumdu. İşte Arşivlerden çıkan fotoğraflarla 'Yaşar Büyükanıt'
Demirel Ve Çiller Kara Harp Okulunda
20 Ocak 1994
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Demirel Ve Çiller Kara Harp Okulunda
20 Ocak 1994
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Demirel Ve Çiller Kara Harp Okulunda
20 Ocak 1994
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Demirel Ve Çiller Kara Harp Okulunda
20 Ocak 1994
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Başbakan Tansu Çiller, Kara Harp Okulu'nu ziyaret etti. Çiller'i Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Yaşar Büyükanıt karşıladı.
3 Eylül 1995
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı devir teslim törenine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, TBMM Başkanı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ve kuvvet komutanları katıldı.
27 Ağustos 2004
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman görevini Orgeneral Yaşar Büyükanıt' a devretti.
27 Ağustos 2004
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Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni Cumhurbaşkan Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, TBMM Başkanı Bülent Arınç ve kuvvet komutanları katıldı.
30 Ağustos 2004
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Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
1 Aralık 2005
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ASELSAN Macunköy tesislerinde kaideye monteli stinger projesi teslim töreni gerçekleştirildi. Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
26 Kasım 2004
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 87. Yıldönümü dolayısıyla TBMM'de resepsiyon verildi. Resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.
4 Eylül 2005
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Yüksek Askeri Şura Üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
13 Nisan 2005
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 83. yıldönümü nedeni ile Anıtkabir'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Başkanı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer katıldı.
29 Ekim 2006
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Yüksek Askeri Şura Üyeleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.
30 Kasım 2006
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Yüksek Askeri Şura Üyeleri Anıtkabir'i ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu ve Ata'nın mozalesine çelenk bıraktı. Ziyarette, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök de vardı.
1 Ağustos 2006
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt bir resepsiyon verdi.
30 Ağustos 2006
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Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Abiyev ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkünde kabul etti.
5 Şubat 2007
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IDEF 2007 8. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Ankara'da açıldı.
22 Mayıs 2007
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Efes 2007 Denizkurdu Tatbikatı Ege Denizi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanını halkın seçmesini öngören Anayasa paketiyle ilgili sürenin dolduğu gün tatbikatta bir araya geldi.
24 Mayıs 2007
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Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ ve diğer kuvvet komutanları Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozalesine çelenk bıraktı.
10 Kasım 2007
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Yüksek Askeri Şura Üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
29 Kasım 2007
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Yüksek Askeri Şura toplantısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın katılımı ile Genelkurmay Karargahı'nda başladı.
29 Kasım 2007
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Denizkurdu tatbikatı için İzmir'e gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve kuvvet komutanları, İzmir Valisi Cahit Kıraç'ı makamında ziyaret etti.
24 Mayıs 2007
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, komutanlık ek karargah binasında düzenlenen törenle, görevi Orgeneral Atila Işık'a devretti.
26 Ağustos 2008
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Jandarma Genel Komutanlığı Devir Teslim Törenine katıldı.
26 Ağustos 2008
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt.
28 Ağustos 2008
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Genelkurmay Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, görevini yeni başkan Orgeneral İlker Başbuğ'a devretti.
28 Ağustos 2008
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Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Mehmet Nejat Tümer'in cenazesi Selimiye Camii'nden kaldırıldı.
31 Mayıs 2011
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Genelkurmay Eski Başkanı emekli orgeneral Yaşar Büyükanıt, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonuna ifade vermek için Dolmabahçe Sarayı'na geldi.
8 Kasım 2012
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Gazetecilerin beklediği ön kapı yerine arka kapıdan giriş yapan Büyükanıt, saat tam 11:00'de Komisyon'un karşısına çıktı.
8 Kasım 2012
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8 Kasım 2012
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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un vefatı üzerine Taksim'deki Divan Otel'e çok sayıda isim taziyeye geldi.
22 Ocak 2016
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Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 sona erdi.