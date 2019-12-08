Amanos’un kahramanları kışa hazır

PKK'ya mezar olan Amanos Dağları'nda bulunan kulelerde görevli özel harekat polisleri, zorlu kış şartlarına hazır.
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Amanos Dağları'nda "Bayraktepe" ve "Sancaktepe" olarak adlandıran hakim tepelerde görev yapan özel harekat polislerinin "vatan nöbeti" sürüyor.
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Burada 7 gün 24 saat nöbet tutarak teröre göz açtırmayan özel harekatçılar, kış aylarında bölgedeki olumsuz hava şartlarıyla da mücadele ediyor.
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Milli silahlarla tam donanımlı şekilde terörle mücadele eden özel harekat polisleri, zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirip halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için elleri tetikte bekliyor.
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Dağların eteklerinden Osmaniye kent merkezine düzenlenebilecek olası saldırıların önüne geçilmesinde önemli görev üstlenen "vatan bekçileri", halkın huzuru ve güvenliği için arama-tarama, nöbet ve gözlem faaliyetlerini kışın da aksatmamak adına hazırlıklarını tamamladı.
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Özel harekat polislerinin, kış mevsimi için gerekli teçhizatlarla donatılmasının yanı sıra olası saldırılara hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesi adına bölgede yol açma çalışmaları yapıldı.
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- "Amanoslar'da devletin gücü dışında hiçbir güç yok"
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Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehre hakim iki bölgede keşif, gözetleme, arazi arama-tarama gibi faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
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Kentin emniyetini sağlamak adına 24 saat esasına göre çalışmalarının sürdüğünü anlatan Okumuş, şöyle konuştu:
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"Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız burada konuşlanmış durumdalar. Şehrimiz emniyet altında, Osmaniye emniyette. Arkadaşlarımızın aşamayacağı hiçbir şey yok.
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Her tarafta, Amanoslar'ın her yerinde varız. Hiçbir sıkıntı yok. Kış yapılanmamızla ilgili bütün hazırlıklarımız bitti, yollarımız yapıldı. Hiçbir sıkıntımız yok.
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Allah'a şükür, burada emniyetimiz bütün gücüyle var. Şu anda Amanoslar'da devletin gücü dışında hiçbir güç yok."