Alzaymır, aşklarını unutturmadı

Alzaymır hastası çiftin oğlu Menderes Gökçeimam, “Bu duyguyu ben babama sormak isterdim ama babam hem duyamıyor hem de konuşamıyor ama çok mutlu olduğu yüzünden belli. Buraya gelirken çok heyecanlıydı. Ne yapıyoruz? Nasıl olacak? diye sorular soruyordu ama çok mutlu olduğu yüzünden belli” şeklinde konuştu.