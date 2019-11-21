Oyuncak bebeğini yanından ayırmayan Aleyna Tilki: Kendime benzetiyorum!
Pop şarkıcı Aleyna Tilki hareketleriyle gündem olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı oyuncak bebeğini yanından ayırmıyor.
Önceki gün bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülenen Aleyna Tilki, fotoğraf çektirmeden önce şoföründen oyuncak bebeğini istedi.
Oyuncak bebeği ile ilgili açıklama yapan Tilki, "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, kendimi de çok sevdiğim için onu yanımdan ayırmıyorum. Kendi kendime geziyormuşum gibi geliyor" dedi.
Gittiği AVM'de görüntülenen popçu Aleyna Tilki, kucağındaki oyuncak bebekle dikkat çekmişti. Bebeğini kucağından indirmeyen Tilki, meraklı bakışlar arasında turuna devam etmişti.