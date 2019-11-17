ABD'den İran'daki protestoculara tam destek: Sizin yanınızdayız

Başkent Tahran olmak üzere, Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan, Şiraz ve birçok kentte sokağa çıkan halk, benzine yapılan zamma tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, protestolarla ilgili "ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır." dedi.