3600 ek gösterge için flaş açıklama! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum nedir?
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3600 ek gösterge son durum nedir? Binlerce kişinin beklediği 3600 ek gösterge hakkında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeler hayata geçtiği takdirde, polis, hemşire, öğretmen maaşları yeniden düzenlenecek. İşte, 3600 ek göstergeye ilişkin merak edilenler…
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3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum nedir? Polis, hemşire, öğretmen maaşlarını yeniden düzenleyecek ve maaşlara denge getirecek 3600 ek gösterge için yüzbinlerce kişi araştırma yapıyor. Konuyla ilgili flaş açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
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Çelik, "Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" açıklamasını yaptı.
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3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNDE NELER OLACAK?
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Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
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Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte 1.5 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de kapsaması bekleniyor.
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Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek.
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Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.
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Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek.
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Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.