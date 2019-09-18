2 ay önce ikinci bebeğini doğuran Özlem Ada Şahin, düzgün fiziğiyle herkesi mest etti
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Temmuz ayında ikinci bebeğini dünyaya getiren Özlem Ada Şahin, şimdilerde eşi ve ailesiyle tatil yapıyor. Mini etekli ve göbeği açık kombiniyle fotoğraf paylaşan Şahin, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.
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Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 senesinde nikah masasına oturan Özlem Ada Şahin, ilk bebeğini 2017 yılında, ikinci bebeğini ise geçtiğimiz Temmuz ayında kucağına aldı.
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Özlem Ada Şahin, düzgün fiziğiyle herkesi mest etti
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MİNİ ETEKLİ POZUNU PAYLAŞTI
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Özlem Ada Şahin şimdilerde eşi Berkay ve kızlarıyla tatil yapıyor.
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İki ay gibi kısa bir süre önce doğum yapan Şahin, dün üstünde bikini altında da etek olan bir kombiniyle poz verdi.
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Fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Özlem Ada Şahin, düzgün vücuduyla herkesi mest etti.
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TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ
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Şahin'in fotoğrafına "Eskiden manken miydiniz, harikasınız", "Doğum yaptığınıza emin misiniz" ve 'Gıpta ile baktığım tek anne" gibi yorumlar yapıldı.
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KIZLARINA ÖZENLE BAKIYOR
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Çocuklarına düşkünlüğüyle takipçilerine örnek olan Özlem Ada Şahin, son olarak Ağustos ayında yeni doğan kızı Zeynep Mira için 40 mevlidi yapmıştı.
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Büyük kızı Arya'nın beslenmesine dikkat eden Şahin aynı zamanda Instagram hesabından sık sık yemek tarifleri paylaşıyor.