24 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 00:29:24
Zamlı indirimin cezası olmalı
Tüketici temsilcileri, online mağazalardan bazılarının şişirilmiş fiyatlar üzerinden göstermelik indirimler yaptığını, bazılarının da, bir üründeki fiyat indirimini, tüm ürünlerde yapılmış gibi gösterdiğini belirterek tüketicileri uyardı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılan indirimlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Fiyatlar önce şişiriliyor sonra indirim adı altında ürünler satılıyor. Tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarına düzenleme getirilmeli” ifadesini kullandı.
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