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20 Ekim 2019 Pazar 14:37:59 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 14:38:33

Yolcuların yüzde 22'si İstanbul Havalimanı'ndan taşındı

Türkiye'deki tüm havalimanlarında, bu yılın ocak-eylül döneminde icra edilen seferlerle 161 milyon 259 bin 453 yolcu seyahat etti. Yolcuların yüzde 22'si İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye merkezli icra edilen geliş-gidiş seferleriyle taşınan yolcuların yüzde 22'si İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda 9 aylık dönemde, iç hatta 8 milyon 716 bin 822, dış hatta ise 26 milyon 858 bin 68 yolcu seyahat etti.

Bu dönemde 35 milyon 574 bin 890 yolcunun ağırlandığı havalimanından toplam 222 bin 435 iç ve dış uçuşu icra edildi. Uçuşların 56 bin 324'i iç hatta, 166 bin 111'i dış hatta yapıldı.

Dokuz ayda, 161 milyon 259 bin 453 kişinin seyahat ettiği Türkiye'deki tüm havalimanlarında ağırlanan yolcuların yüzde 22'sinin İstanbul Havalimanı'nı kullandığı belirlendi.

Türkiye'deki havalimanlarından bu dönemde 1 milyon 191 bin 417 iç ve dış hat seferi yapıldı. Bu seferlerin yüzde 18'i İstanbul Havalimanı merkezli olarak icra edildi.

Bu yılın ocak-eylül döneminde, İstanbul Havalimanı merkezli gidiş-geliş seferleriyle toplam 405 bin 321 ton bagaj, karga ve posta yükü taşındı. Yükün 64 bin 358'ü iç hat, 340 bin 963'ü ise dış hattaki seferlerle nakledildi.

Dokuz aylık dönemde, Türkiye'deki havalimanından yapılan seferlerle toplam 2 milyon 491 bin 872 ton yük nakledilirken bu yükün yüzde 16'sının İstanbul Havalimanı'ndan düzenlenen seferlerle taşındığı hesaplandı.

219 bin 403 ticari uçuş

İstanbul Havalimanı bu yılın ilk 9 ayında ticari seferlerde de yoğun bir dönemi geride bıraktı. İç hatta 55 bin 132, dış hatta ise 164 bin 271 olmak üzere 219 bin 403 ticari uçuş bu havalimanından düzenlendi.

Bu dönemde, Türkiye'deki ticari seferlerin yaklaşık yüzde 21'i İstanbul Havalimanı'ndan yapıldı.

Ocak-eylül döneminde Türkiye'deki tüm havalimanları merkezli 1 milyon 19 bin 259 ticari sefer gerçekleştirildi.

AA

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