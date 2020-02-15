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15 Şubat 2020 Cumartesi 11:32:05 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:43:15

Yılda 1 milyar litre meyve suyu tüketiyoruz

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, Türkiye'nin yıllık meyve suyu tüketiminin 1 milyar litre olduğunu belirterek, limonata da dahil olduğunda rakamın 1,2 milyar litreye yükseldiğini bildirdi.

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili de olan Duruk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yıllık 20 milyon ton meyve üretimi bulunduğunu kaydederek, bunun 1,3 milyon tonunun meyve suyu endüstrisi tarafından işlendiği bilgisini verdi.

Türkiye'nin yıllık meyve suyu tüketiminin 1 milyar litre olduğunu kaydeden Duruk, limonata da dahil olduğunda rakamın 1,2 milyar litreye yükseldiğini aktardı.

Duruk, "Türkiye'de kişi başına düşen yıllık meyve suyu tüketimi 10-11 litre civarında. Ancak henüz bu yeterli değil. Söz konusu rakam ABD'de 40 litre, Almanya'da 30 litreden fazla, Hollanda'da yaklaşık 30 litre, Avusturya ve Fransa'da 25 litre civarında. Yani ABD ve Avrupa'nın önde gelen ülkelerine göre epey gerideyiz." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Türkiye'de meyve suyu pazarının istenilen şekilde büyüyemediğini aktaran Duruk, bunda meyve suyu ile ilgili doğru olmayan ve gerçeği yansıtmayan söylemlerin bulunduğunu vurguladı. Duruk, sektörün istenilen şekilde büyüyememesinde ve durgunluk yaşamasında ekonomik dinamiklerin, artan maliyetlerin ve meyve nektarlarına getirilen yüzde 10'luk ÖTV'nin de etkili olduğunu bildirdi.

MEYVE SUYU İHRACATI 300 MİLYON DOLAR

Duruk, Türkiye'nin dünya genelinde 150'den fazla ülkeye 300 milyon dolar civarında meyve suyu ve konsantre ihracatı yaptığını belirterek, bu rakamın her geçen yıl arttığı bilgisini verdi.

ABD'lilerin Türk meyve suyunu sevdiğini kaydeden Duruk, bu ülkenin Türkiye'nin meyve suyu ve konsantre ihracatından önemli pay aldığını, toplam ihracatın 3'te birinin ABD'ye yapıldığını bildirdi.

Duruk, ihracatta ABD'yi Hollanda, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerin takip ettiğini kaydederek, bu yıl meyve suyu ihracatında hedefin en az 350 milyon dolar olduğunu aktardı.

"MEYVE SUYUNDA KORUYUCU KATKI BULUNMAZ"

Duruk, meyve suyunda iç piyasadaki sıkıntılarda "şekerli gıdalara karşı oluşan algının" da etkili olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şu bilinmelidir; meyve suyu doğal vitamin ve doğal meyve şekeri kaynağıdır ve vücudun her iki desteğe de ihtiyacı vardır. Ancak her üründe olduğu gibi tüketim miktarları önemlidir. Eğer gün içinde meyve tüketilemiyorsa her gün 1 bardak meyve suyuyla ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmı karşılanır. Sanılanın aksine, meyve suyunda koruyucu katkı maddesi bulunmaz. Dolayısıyla tüketicilerimiz bu konuda bilinçli olmalı."

Meyve suyunda bulunan şeker, tatlandırıcı gibi ürünlerin tüketicilerde negatif algıya yol açtığını vurgulayan Duruk, bu sorunun tüm ambalajlı hazır gıdaları kapsadığını bildirdi.

MEYVE SUYUNDA YENİ TREND ŞEKERSİZ, TATLANDIRICISIZ VE RENKLENDİRİCİ OLMAYAN ÜRÜNLER

Duruk, bilinçli gıda tüketiminin her geçen gün arttığını belirterek, sağlıklı yaşam tercihinin tüketicilerde her geçen gün daha da önem kazandığını anlattı.

Bu kapsamda ambalajlı gıdaların içeriğine artık tüketicilerin daha fazla dikkat ettiğini kaydeden Duruk, "Meyve suyu üreticilerine düşen görev; tüketicilerin talep ve beklentilerini iyi anlayarak, ihtiyaçlarına yanıt verecek yenilikçi ürünler sunmak. Artık tüketiciler kendilerine iyi bakıyor, içeriğini bildiği, bedenlerine iyi gelecek ürünleri tüketiyor, spor yapıyor. Tüm bu değişimler, tüketicilerin içecek tercihlerini ve tutumlarını da etkiledi. Artık tüketiciler hem kendileri hem de aileleri için içeriğinde koruyucu ve katkı maddesi içermeyen, sağlıklı ve doğal olan içecekleri satın almak."

Duruk, meyve suyunda yükselen trendin artık şeker, katkı, tatlandırıcı ve koruyucu bulunmayan ürünler olduğunu belirterek, kendilerinin de bu kapsamda tüketici trendlerine Aroma Sa-de ile karşılık verdiklerini aktardı.

Mahmut Duruk, yeni ürünleri Aroma Sa-de hakkında şu bilgileri verdi:

 "Aroma olarak, global ve yerel trendlerin ışığında, form ve sağlık segmentinin ve meyve suyu sektörünün yeni nesil içeceği olarak adlandırabileceğimiz segmenti inşa etmeyi hedefledik. Bu hedefimiz kapsamında ve uzun süren Ar-Ge ve pazar çalışmalarımız sonucuna Aroma Sa-de ürünümüzü tüketicilerin beğenisine sunduk. Şeker ilavesi bulunmayan, tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu ve katkı maddesi olmayan Aroma Sa-de yüzde 100 doğal meyve özlerinden geliyor."

Duruk, Aroma'nın yıllık ortalama 156 milyon litrelik üretim gerçekleştirdiğini belirterek, 2019'u 261 milyon liralık ciroya kapattıklarını, ihracata özel önem verdiklerini, şu an 6 kıtada 33 ülkeye dış satış yaptıklarını bildirdi.

Bu yıl ihracatta artış hedeflediklerini kaydeden Duruk, "İhracatımızı hem tonaj hem de ciro bazında ikiye katlayacağız. Orta Doğu ve Avrupa'ya yoğun şekilde ihracata devam ederken Afrika ve Uzak Doğu'yu da odak bölgelerimiz arasına alacağız." ifadelerini kullandı.

AA

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