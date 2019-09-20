Yetkisiz servise dikkat

Günümüzde birçok kişi bilmediği konularda araştırma yaparken, bir bilgiye, telefon numarasına veya adrese ulaşmak için Google, Yandex gibi arama motorlarını kullanıyor. Ancak internet ortamında yer alan her bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bu nedenle internette vatandaşları kolaylıkla yanıltabilecek bilgi kirliliği yaratan birçok yanlış içerik bulunuyor.

SİTE KOPYALIYORLAR

Vatandaşı mağdur etmede sınır tanımayan dolandırıcılar ise şimdi de bu arama motoru karmaşasından faydalanarak insanları kandırıp, ceplerini boşaltıyor. Fırsatçılar, beyaz eşya, televizyon, kombi ve benzeri elektronik ürünlerin tamiratında ya da parça değişiminde, yetkili servis olmamasına rağmen yetkili servismiş gibi, kendilerini arama motorlarında ön plana çıkarıyor. 850 veya 444’lü numaraları internette yayınlayarak ya da Google’a reklam veren dolandırıcılar, listenin hep ilk sıralarında yer alıyor. Marka yetkilileri, yetkili servis aramalarını Google üzerinden değil o markanın resmi web adresi üzerinden yapılmasını tavsiye ediyor.

NUMARAYI ARAMAYIN

850’li ya da 444’lü telefon numaralarıyla sözde hizmet veren bu şirketler her kış öncesi vatandaşı arayıp veya mesaj atarak, ‘erken bakım fırsatı’ yalanıyla kandırıyor. Kendilerine telefonla ulaşan tüketicilere de yetkili servis olmadıklarının bilgisini vermiyor. Müşteri temsilcileri, sorulan ‘yetkili servis mi’ sorusuna ‘evet’ ya da ‘hayır’ demeden ‘teknik servis’ cevabı veriyor. Tamir ettirilecek ürün, eğer garanti kapsamında ise, beyaz eşya markasının yetkili servisine yönlendiriyor. Garanti kapsamı dışında yer alan ürünler için ise hemen harekete geçerek, bozulan beyaz eşyanın ‘garantili’ tamir edileceği bilgisini veriyor.

PARÇALAR ORİJİNAL DEĞİL

Yüzlerce ya da binlerce lira verip satın aldığı ürünü emin ellere teslim etmek isteyen vatandaşlar, söz konusu şartlardan dolayı hangi sitenin gerçekten yetkili servise ait olduğunu maalesef ayırt edemiyor. ‘Yetkili’ olmadığı halde yetkili servis gibi hizmet veren bu firmalar ise tüketicilerden yüksek fiyat istiyor. Ayrıca bu fırsatçılar tamir süresini uzatarak ya da orijinal parça kullanmayarak vatandaşlardan haksız kazanç elde ediyor.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Son zamanlarda artan şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili araştırma ve çalışmalarını hızlandırdı. Bakanlık yaptığı yeni düzenlemeler kapsamında artık yetkili servis istasyonlarının bakanlığa bildiride bulunmasını zorunlu kıldı. Ayrıca servisler garanti süresince vatandaştan nakliye, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemeyecek.

341 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Yetkili servis olmadığı halde reklamlarında kendini yetkili servis gibi tanıttığı tespit edilen ya da haksız ticari uygulamada bulunan firmalar hakkında Reklam Kurulu tarafından kapsamlı bir inceleme yapılıyor. Bu çerçevede yanıltıcı tanıtım yapan firmalar hakkında 8 bin 546 ile 341 bin 921 lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası uygulanabilecek.