Yenilenebilir enerji ihtiyacı Türkiye'yi üretim üssü haline getirecek

Tayvanlı United Renewable Energy şirketinin Başkan Yardımcısı Chien Ping Hsieh, Türkiye'nin, konumu ve geliştirdiği yenilenebilir enerjisi piyasasıyla Asyalı şirketlerin yatırım, operasyon ve güneş panel ekipmanı konularında ilk durağı olduğunu söyledi.

Hsieh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’deki fotovoltaik (PV) güneş sistemlerinin gelecekte enerji depolanmasını da içeren projelerle ön plana çıkacağını ifade etti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarını yakından izlediklerini aktaran Hsieh, "Hükümetin elektrik üretiminde yerli kaynakların kullanımına dair teşvik mekanizmaları ve yatırımlar için uygun ortam oluşturmaya yönelik politikaları piyasayı çekici hale getiriyor. Bu çalışmalar ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesinin artışında çok etkili." değerlendirmesinde bulundu.

Hsieh, Türkiye'nin 2023 yılına kadar enerji ihtiyacının büyük kısmını yenilenebilir enerjiden karşılamayı amaçlamasının önemli bir gelişme olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Fotovoltaik ve enerji depolanması teknolojilerinin beraber kullanımı, elektrik üretimiyle taşınmasında istikrar sağlayan yeni bir form oluşturdu. Türkiye ise bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. Son yıllarda gerçekleştirdiği Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleri gibi üretim ve Ar-Ge projelerinin Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline katkısı çok fazla. Türkiye, konumu ve geliştirdiği yenilenebilir enerjisi piyasasıyla Asyalı şirketlerin yatırım, operasyon ve güneş panel ekipmanı konularında ilk durağı oluyor. Orta Doğu'da artan yenilenebilir enerji faaliyetleri de Türkiye'yi önemli bir üretim üssü haline getiriyor."

PV ve enerji depolama sistemleri maliyetleri düşürüyor



Hsieh, son yıllarda enerji depolama ve güneş teknolojilerinin mikro ökçekteki şebekelerle kullanımının enerji sistemlerinde yükselen bir eğilim olduğunu anlattı.

Söz konusu sistemlerin kurulum ve işletiminin, enterkonnekte elektrik sistemine bağlı geleneksel güç üretim tesislerine göre daha ucuz olduğunu aktaran Hsieh, şunları kaydetti:

"Geleneksel büyük kapasiteli üretim tesislerinin onarımı da oldukça pahalı. Kaliforniya ve Avustralya'daki orman yangını felaketleri geleneksel iletim kablolarının tehlike yarattığını gösterdi. Bu sistemler söz konusu yangınların başlıca nedenlerinden oldu. Güneş paneli ve depolama sistemlerinin yer aldığı mikro şebekelerin güvenlik ve ucuzlukları dolayısıyla elektrik üretiminde ana üretici olması yakın."

Hsieh, United Renewable Energy olarak küresel piyasa stratejisinde önemli yere sahip Türkiye'nin YEKA projelerini desteklediklerini belirtti.

(AA)