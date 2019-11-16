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16 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 08:05:00

Yaşlı yakınına bakana 1.305 lira maaş! 700 bin kişi yararlanıyor

Aynı evde yaşayan, bakıma muhtaç yakınına bakanların düşük primle emekli olmaları sağlanacak. Devlet, aynı çatı altında yaşayıp da hasta ve yaşlı olan yakınına bakana maaş ödüyor. Bu imkandan yararlanabilmek için yakın akraba veya resmi vasi olma şartı aranıyor.

Devlet, aynı çatı altında yaşayıp da hasta ve yaşlı olan yakınına bakana maaş ödüyor. Bu imkandan yararlanabilmek için yakın akraba veya resmi vasi olma şartı aranıyor.

Bakıma muhtaç hastası ve ağır engelli raporlu yakını olan herkes, evde bakım parası almak için başvurabilir. Gerekli şartları yerine getirenlere aylık 1.305 lira bağlanıyor. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını gideremeyenlere (örneğin; yemeğini yiyemeyen) bakanlar bu maaşı alabiliyor.

TAM TEŞEKKÜLLÜ RAPOR ŞARTI

Maaş alacak olanların, engelli veya yaşlı kişinin akrabası olması ya da yasal vasisi olması gerekiyor. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporunda ‘ağır engelli’ yazması da şart. Maaş alabilmek için, hane içindeki gelirin ‘847 lirayı’ geçmemesi gerekiyor. Daha önce başvurup bu yüzden bakım aylığı alamayanlar, geliri 847 liranın altına düştüyse yeniden başvurabilir.

BAŞVURU YERİNE DİKKAT!

Parkinson, demans, böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olanların sağlık raporunda ağır engelli ibaresi bulunması halinde, yakınlarına bakım aylığı ödeniyor. Evde bakım maaşı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na başvuru yapılması gerekiyor. Evde bakım aylığı, Temmuz 2020'de 1.400 liraya çıkacak.

EMEKLİLİK HAKKI GELİYOR

SGK, evde bakım aylığı alan 700 bin kişinin düşük sigorta primiyle emekli olmasını sağlayacak bir çalışma da yapıyor. Taslağa göre, yaşlı ve özürlü yakınına kendisinden başka bakacak kimsesi olmayan, bu nedenle başka bir işte çalışamayan ve evde bakım yardımı alanlar “sosyal güvenlik” kapsamına alınacak. Bu kişilerin sigorta primlerini devlet yatıracak, emekli olmaları sağlanacak.

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